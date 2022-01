Dax erholt sich vom Kursrutsch

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem jüngsten Rückschlag hat sich der Dax am Dienstag etwas erholt. Der deutsche Leitindex stieg gegen Mittag um 1,18 Prozent auf 15.955,01 Punkte. Der MDax legte am Dienstag um 0,67 Prozent auf 34.670,12 Zähler zu.

Maßgeblich waren einmal mehr die US-Börsen, die am Vorabend noch eine späte Gegenreaktion auf den jüngsten Rückschlag gezeigt hatten.

Am Dienstag zeichnete sich nun in New York ein freundlicher Handelsstart ab, nachdem zuletzt vor allem Zinssorgen wegen der hohen Inflation ihre Spuren hinterlassen hatten. Neben der Corona-Pandemie bleiben diese das zentrale Thema an den Börsen.

