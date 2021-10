Dax findet den Weg ins Plus

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag seine frühen Verluste im Handelsverlauf wettgemacht und leicht zugelegt. Die Marke von 15 500 Punkten wurde wieder übersprungen, womit er dem wichtigsten US-Börsenindex Dow Jones Industrial allerdings weiter hinterher hinkt. Dieser hatte am Vortag angesichts erfreulicher Quartalsberichte von Unternehmen eine Bestmarke erreicht.

Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,06 Prozent auf 15 532,61 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,48 Prozent auf 34 706,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zugleich 0,23 Prozent.

Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets begründete das Hinterherhinken des Dax im Vergleich zum Dow Jones mit den Energiepreisen. Diese schlügen in Deutschland weitaus heftiger auf die Verbraucher durch als in den USA.

Unter den Einzelwerten zogen im Dax die SAP-Aktien nach Details zu den bereits veröffentlichten Quartalszahlen um 1,8 Prozent nach oben und zählten damit zu den Favoriten der Anleger. Sartorius erholten sich an der Dax-Spitze mit plus 3,9 Prozent weiter von ihrem jüngsten Rückschlag.

Die stark steigenden Energiepreise belasteten zahlreiche Industrie-, Bau- und Rohstoffwerte. Mit einem Minus von 2,5 Prozent war die Bergbaubranche europaweit die mit Abstand schwächste. Hierzulande büßten etwa die Stahlaktien Salzgitter, Klöckner & Co sowie Thyssenkrupp bis zu 2,5 Prozent ein. Das Papier des Industriekonzerns Siemens gaben am Dax-Ende um 2,5 Prozent nach.

Der Euro stieg und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1645 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1623 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf minus 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozent auf 143,98 Punkte. Der Bund-Future sank zuletzt um 0,02 Prozent auf 168,58 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-662970/11