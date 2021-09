Dax im Plus - Freundliche Reaktion auf US-Inflationsdaten

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten freundlich tendiert. Letztlich hielt sich der Rückenwind aber in Grenzen. «Es wird am Markt verhalten positiv gesehen, dass es keine negative Überraschung gab», sagte ein Händler.

Nach einem seit dem Morgen nahezu bewegungsarmen Handelsverlauf zog der Dax am Nachmittag etwas an und notierte zuletzt um 0,29 Prozent höher bei 15.746,71 Zählern. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte stand zuletzt nur dünn im Plus mit 0,08 Prozent auf 35.826,27 Punkte. Ähnlich sah es für den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 aus, der um 0,09 Prozent auf 4193,34 Punkte vorrückte.

In den USA hatte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im August von einem hohen Niveau aus etwas abgeschwächt. Die Inflation liegt aber weiter deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed, die zwei Prozent anstrebt.

Kursverluste in New York am Vorabend beim US-Sportartikelhersteller Nike schlugen auch auf die deutschen Wettbewerber durch. Adidas etwa büßten knapp 1,7 Prozent ein. Händlern zufolge hatten sich Wall-Street-Analysten in einer Studie zu Nike pessimistisch geäußert und auf Probleme in den Lieferketten der Branche hingewiesen. Die Experten befürchten, diese könnten noch ein bis zwei Jahre anhalten. Delivery Hero rutschten um 1,3 Prozent ab. Hier war eine gestrichene Kaufempfehlung von Oddo ausschlaggebend.

Im MDax waren Siemens Healthineers mit einem Aufschlag von 1,7 Prozent unter den Favoriten. Börsianer verwiesen auf die allgemein gute Stimmung für die Aktie mit dem bevorstehenden Dax-Aufstieg und die Aussicht auf eine Erhöhung der Mittelfristziele.

Der Euro wurde zuletzt mit 1,1844 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1780 Dollar festgesetzt.

Am Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,39 Prozent am Montag auf minus 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 145,02 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,06 Prozent auf 171,64 Punkte.

