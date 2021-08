Dax knapp im Plus

Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem Hintergrund einer Flut an Unternehmenszahlen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag gut behauptet. Der Dax notierte am Nachmittag 0,19 Prozent höher bei 15.721,22 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,35 Prozent auf 35.608,72 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.

Allein sechs der 30 Unternehmen aus dem Dax berichteten über ihre Geschäftsentwicklung. Die Aktien von Siemens profitierten von starken Zahlen und einem erhöhten Jahresausblick des Technologiekonzerns. Sie schnellten um 2,8 Prozent nach oben.

Nach den Zahlen von Adidas ging die Rekordrally der Aktien mit einem Minus von 5,0 Prozent vorerst zu Ende. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach zuletzt drei starken Tagen, an denen der Kurs um fast zehn Prozent zugelegt hatte.

Der Darmstädter Merck-Konzern hat erneut ein starkes Quartal hinter sich. Besonders die Laborsparte brummt in der Pandemie, da sie viele Impfstoffforscher beliefert. Im zweiten Jahresviertel hatten die Darmstädter in ihrer Pharmasparte einen sehr guten Lauf und auch der Halbleiterbereich zog klar an. Die Aktien rückten als Dax-Spitzenreiter um 5,4 Prozent vor.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental blickt dank guter Geschäfte mit Reifen etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Die Autozuliefersparte fuhr dagegen zwischen April und Ende Juni für Experten unerwartet einen operativen Verlust ein. Die Conti-Aktien verloren 2,6 Prozent.

Hohe Kosten und negative Wechselkurseffekte machen derweil dem Argarchemie- und Pharmakonzern Bayer zu schaffen. Der operative Gewinn fiel im zweiten Quartal um rund elf Prozent. Die Bayer-Papiere sackten als Dax-Schlusslicht um 6,1 Prozent ab.

Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1843 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1861 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,54 Prozent am Vortag auf minus 0,56 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 146,62 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,10 Prozent auf 177,44 Punkte vor.

