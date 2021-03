Dax kommt kaum vom Fleck vor US-Zinsentscheid

Frankfurt/Main (dpa) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben die Standardwerte am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Ruhephase eingelegt.

Papiere aus der zweiten und dritten Reihe hingegen tendierten schwächer. Der Dax notierte am Nachmittag 0,14 Prozent höher bei 14.578,27 Punkten, nachdem er tags zuvor mit 14.601 Zählern ein Rekordhoch erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Mittwoch 0,75 Prozent auf 31.856,36 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte auf Vortagesniveau.

Beim jüngsten Kursschub europäischer Autoaktien scheint es derzeit keine Bremsen zu geben. Während am Vortag positive Nachrichten von Volkswagen und vom Batteriehersteller Varta als Treiber dienten, sorgten nun gute Nachrichten von BMW und vom Zulieferer Leoni für Optimismus. Die Aktien von BMW kletterten um 5,5 Prozent auf den höchsten Stand seit rund zweieinhalb Jahren. Sie reagierten damit positiv auf den Ausblick des Autoherstellers für das laufende Jahr.

Noch besser lief es für die Volkswagen-Vorzugsaktien, die an der Dax-Spitze um weitere 8,9 Prozent anzogen. Damit summiert sich ihr Kursgewinn in dieser Woche bereits auf knapp 19 Prozent. Der Fahrplan, den der Wolfsburger Autobauer derzeit mit Blick auf die Elektromobilität aufstellt, sorgt für gute Stimmung bei den Anlegern.

Die Aktien von Leoni profitierten von den Geschäftszahlen und dem Ausblick des Autozulieferers und stiegen um 5,4 Prozent. Der angeschlagene Kabel- und Bordnetzspezialist blickt nach einem von der Corona-Krise gebeutelten Jahr wieder zuversichtlicher nach vorne.

Die Papiere von Fraport reagierten mit einem Anstieg von 2,2 Prozent auf eine positive Analystenstudie. So hatte die britische Großbank HSBC die Anteilsscheine des Flughafenbetreibers von «Hold» auf «Buy» hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 60 Euro angehoben.

Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1909 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1926 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,39 Prozent am Vortag auf minus 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 145,00 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,31 Prozent auf 171,26 Punkte.

