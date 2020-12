Dax legt Endspurt hin und verringert Wochenminus

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach einem insgesamt eher trägen Verlauf am Freitag zum Handelsschluss nochmals einen kleinen Spurt hingelegt. Am Ende stand ein Plus von 0,35 Prozent auf 13.298,96 Punkte zu Buche.

Das Wochenminus wurde damit auf 0,3 Prozent begrenzt. Der MDax legte am Freitag um 0,79 Prozent auf 29.517,75 Zähler zu.

Hoffnungen auf ein baldiges staatliches Corona-Hilfspaket in den USA gaben auch dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb, nachdem die Arbeitsmarktdaten für November zum Teil schwach ausgefallen waren. Die Beschäftigung außerhalb der US-Landwirtschaft war deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

