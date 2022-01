Dax mit Kursgewinnen

Frankfurt/Main (dpa) - Die mit der hohen Inflation kombinierten Zinssorgen hinderten Anleger am Montag nicht daran, bei Aktien wieder etwas mehr zuzugreifen.

Nach neuen Daten zur Teuerung in Deutschland konnte sich der Dax im Plus behaupten, auch wenn es im Verlauf einmal mehr Schwankungen gab. Diese gelten seit Tagen als Zeichen erhöhter Nervosität der Anleger.

In der Spitze hatte der Dax knapp 1,6 Prozent gewonnen, im Tagestief drohte er aber auch ins Minus abzurutschen. Begünstigt von einem Sprung in der Schlussauktion schloss der Leitindex 0,99 Prozent höher bei 15.471,20 Punkten. Parallel blieb ein Rückschlag an der Wall Street zunächst nach der späten Rally vom Freitagabend aus, die der Dax zu Wochenbeginn erst noch nachholte. Den Monat beendete der Dax allerdings 2,6 Prozent tiefer. Der MDax endete am Montag 0,75 Prozent höher bei 33.321,73 Zählern.

Was die Inflation in Europa betrifft, wird der Druck auf die Europäische Zentralbank größer. Im Januar schwächte sich die Teuerung in Deutschland im Jahresvergleich leicht ab, aber längst nicht in dem Maß, wie es Volkswirte erwartet hatten. Nach dem Beispiel der USA, wo sich eine Serie bald beginnender Zinserhöhungen anbahnt, fürchten Anleger mittlerweile auch in Europa geldpolitische Straffungen.

