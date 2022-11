Dax mit moderaten Gewinnen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag vor den Zwischenwahlen in den USA seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Der Aktienindex legte gegen Mittag um 0,27 Prozent auf 13.570,72 Punkte zu. Die Blicke sind auf die Politik in den USA gerichtet. Die Wahlen könnten über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden und im Falle eines Erfolges der Republikaner Anleger dazu veranlassen, ihre Aktien-Portfolios etwas umzubauen.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte präsentierte sich am Dienstag mit plus 0,75 Prozent auf 24.265,82 Zähler noch etwas freundlicher als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,2 Prozent höher.