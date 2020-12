Dax mit weiterem Schritt in Richtung Rekordhoch

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat einen nächsten Schritt in Richtung Rekordhoch unternommen. Bis zum Handelsschluss legte der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 13.667,25 Punkte zu.

Die Verluste des Corona-Börsencrashs wurden mittlerweile vollständig wettgemacht. Zugleich ist die historische Bestmarke bei rund 13.795 Punkten, die das deutsche Börsenbarometer kurz vor dem Crash im Februar erreicht hatte, zum Greifen nahe.

Der MDax der mittelgroßen Werte war erst am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte auf über 30.000 Punkte geklettert. Am Donnerstag legte er um 0,77 Prozent auf 30.205,17 Punkte zu. Europaweit waren die Vorzeichen ebenfalls überwiegend positiv. In den USA gab es zugleich weitere Rekorde.

