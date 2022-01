Dax nach holprigem Handelsverlauf mit Gewinnen

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen schwankungsreichen Handel mit moderaten Gewinnen beendet. Der Dax schloss nach einer Berg- und Talfahrt mit einem Plus von 0,42 Prozent auf 15.524,27 Punkten.

Im frühen Geschäft war der Leitindex um bis zu 1,7 Prozent abgesackt. Am Nachmittag, kurz nach dem US-Handelsstart, erreichte er bei knapp unter 15.600 Punkten sein Tageshoch. Der MDax gewann am Donnerstag 0,28 Prozent auf 33.226,59 Zähler. Auch europaweit und in den USA wurden Gewinne verbucht.

