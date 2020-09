Dax rutscht ab - Fed bringt keine Impulse

Frankfurt/Main (dpa) - Enttäuscht haben Anleger auf die Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend reagiert. Der Dax rutschte im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 13.055 Punkte ab und fiel auf den tiefsten Stand seit Mittwoch vergangener Woche.

Die Federal Reserve will den Leitzins angesichts der Corona-Krise über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Zudem will die Fed die milliardenschweren Wertpapierkäufe «mindestens» im bisherigen Tempo fortführen.

Das reichte den «geldpolitisch verwöhnten» Anlegern aber nicht mehr, wie ein Händler sagte. An der Wall Street hatte der Leitindex Dow nach der Fed-Sitzung die Gewinne fast vollständig wieder eingebüßt, die Technologiebörse Nasdaq meldete Kursverluste.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor am Morgen 1,2 Prozent auf 27.360 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte 1,5 Prozent auf 3289 Zähler ein.

© dpa-infocom, dpa:200917-99-596881/2