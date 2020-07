Dax schließt über der Marke von 13.000 Punkten

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat erstmals seit Ende Februar wieder über der Marke von 13.000 Punkten geschlossen. Nahe dem Tageshoch brachte er ein Plus von 0,99 Prozent auf 13.046,92 Zähler über die Ziellinie. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,67 Prozent auf 27.118,42 Punkte zu.

Auch wenn die Corona-Krise weiter schwelt, fehlen dem Dax zum bisherigen Rekord von 13.795 Punkten nur noch knapp 750 Punkte. Weiter gestützt wurde die Rally von der Hoffnung auf einen Schutz gegen das Virus. Ein britischer Impfstoff scheint einer Studie zufolge sicher zu sein. Schon länger glauben die Anleger auch an eine rasche konjunkturelle Erholung, dank Hilfsmaßnahmen von Notenbanken und Regierungen.

Unternehmensseitig schwächelten die Papiere einiger Autobauer: BMW und Daimler quittierten ihre positive Vorwochentendenz nun mit Verlusten von mehr als einem Prozent.

Munich Re reihte sich ein in die zuletzt positiven Überraschungen. Der Rückversicherer erzielte in dem vom Coronvirus geprägten zweiten Quartal ein Nettoergebnis in Höhe von 600 Millionen Euro, was deutlich über den Erwartungen lag. Mit einem Plus von letztlich 1,3 Prozent stiegen die Papiere zu einem der besseren Dax-Werte auf. Spitzenreiter im Leitindex waren die um 2,5 Prozent höheren SAP-Papiere nach einer positiven Studie der US-Bank Morgan Stanley.

Aktien aus dem Gesundheitssektor gehörten allgemein zu den Favoriten der Anleger. Gestützt auf einen positiven Quartalsbericht des Wettbewerbers Philips fielen im MDax Siemens Healthineers mit 2,8 Prozent Plus positiv auf.

Im SDax zogen die Aixtron-Aktien um fast 13 Prozent auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren an. Analysten blicken hier optimistisch auf den Quartalsbericht am Donnerstag. Zudem wird den Papieren gute Aussichten auf eine Aufnahme in den MDax zugesprochen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg am Montag um 0,7 Prozent auf 3388,34 Punkte - mit Rückendeckung von Gewinnen auch an der Pariser Börse. Der britische FTSE 100 dagegen schloss knapp ein halbes Prozent schwächer. In New York war der Dow Jones Industrial zögerlich gestartet, zuletzt lag er knapp mit 0,1 Prozent im Minus.

Der Euro wurde auf den höchsten Stand seit März getrieben und zuletzt mit 1,1442 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1448 (Freitag: 1,1428) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8735 (0,8750) Euro.

Am Rentenmarkt sind die Kurse deutscher Bundesanleihen gefallen. Der Rentenindex Rex gab um 0,06 Prozent auf 145,14 Punkte nach. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,48 Prozent am Freitag auf minus 0,46 Prozent. Der Bund-Future legte um 0,1 Prozent auf 176,35 Punkte zu.

