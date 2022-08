Dax schließt mit leichtem Plus - Schwache Daten bremsen

Frankfurt/Main (dpa) - Schwache Konjunkturdaten aus Übersee haben die jüngste Erholungsrally am deutschen Aktienmarkt ausgebremst. Angesichts negativer Nachrichten aus China rutschte der Dax nach einem freundlichen Auftakt schnell ab.

In der Folge pendelte der Leitindex vor dem Hintergrund ebenfalls enttäuschender US-Wirtschaftsdaten um seinen Schlussstand vom Freitag - am Ende schaffte er ein Plus von 0,15 Prozent auf 13.816,61 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte verabschiedete sich prozentual unverändert bei 27.908,14 Punkten aus dem Handel.