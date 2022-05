Dax seit längerer Zeit wieder mit Wochengewinn

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag den ersten positiven Wochenabschluss seit Anfang April verbucht. Gestützt auf eine global wieder etwas anziehende Risikobereitschaft, eroberte der deutsche Leitindex die Marke von 14.000 Punkten zurück, über der er zuletzt am Donnerstag der vergangenen Woche notiert hatte.

Den Freitagshandel beendete er mit plus 2,10 Prozent auf 14.027,93 Punkte. Auf Wochensicht resultiert daraus ein Gewinn von 2,6 Prozent. Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen zog am Freitag um 2,27 Prozent auf 28.820,82 Punkte an.

Eine Erholung an den New Yorker Börsen auf breiter Front lieferte am Nachmittag zusätzlichen Rückenwind für die europäischen Aktienmärkte. Anleger setzen darauf, dass die US-Notenbank Fed von einem noch größeren Zinsschritt als 0,50 Prozentpunkte demnächst absehen wird. Zum Handelsschluss in Europa legten der Dow Jones Industrial um etwa eineinhalb Prozent zu, an der Technologiebörse Nasdaq ging es noch deutlicher aufwärts.