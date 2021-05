Dax stabil bei 15.400 Punkten

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Montag nach einer dreitägigen Erholungsrally stabil gezeigt. Die bisherige Bestmarke bei etwas über 15.500 Punkten blieb dank der Gewinne an der Wall Street weiter im Visier.

Nach einem über weite Strecken leicht schwächeren Verlauf schloss der Leitindex prozentual unverändert bei 15.400,41 Punkten. Der MDax für die 60 mittelgroßen Unternehmen verlor 0,65 Prozent auf 32.451,44 Punkte.

Am Freitag hatte der Dax in seiner Erholungsbewegung - vom Tief seit Ende März her kommend - nochmals einen kräftigen Schub erhalten. Der überraschend schwache US-Arbeitsmarktbericht hatte die Furcht der Anleger vor steigenden Leitzinsen ausgebremst.

