Dax stabil nach Ifo-Daten - MDax auf neuem Rekordhoch

Frankfurt/Main (dpa) - Nach drei Erholungstagen in Folge hat sich der Dax am Mittwoch kaum vom Fleck bewegt. Die gemischt ausgefallenen Ifo-Daten zur Wirtschaftsstimmung in Deutschland beeinflussten die Anleger kaum.

Nach einem freundlichen Start zeigte sich der Dax zur Mittagszeit mit 0,10 Prozent auf 15.890,12 Zähler in der Verlustzone. Damit bleibt der deutsche Leitindex auf Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16.030 Zählern. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, kletterte auf einen Höchstwert und gewann zuletzt 0,42 Prozent auf 36.292,60 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,18 Prozent vor.

Der Online-Essenslieferant Delivery Hero und der Kochboxenlieferant Hellofresh profitierten von der Verunsicherung über eine weitere Corona-Welle. Im Dax stiegen Delivery um 1,4 Prozent und haben sich von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Hellofresh, die im September in den neuen Dax 40 aufsteigen dürften, kletterten zeitweise über 97 Euro und damit auf ein Rekordhoch. Zuletzt ging es noch um 1,8 Prozent nach oben auf 96,42 Euro. Gefragt waren außerdem Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma, die mit je 1,6 Prozent zu den Favoriten zählten. Die Deutsche Bank hatte zuvor ihre Einschätzung geändert und empfiehlt die Papiere nun zum Kauf.

Aroundtown büßten nach der Vorlage von Halbjahreszahlen im MDax 4,6 Prozent ein. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekam weiter die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Für das Papier von Morphosys ging es um 2,7 Prozent hoch. Am Vorabend hatte das biopharmazeutische Unternehmen mitgeteilt, dass sein Entwicklungs- und Vermarktungspartner Incyte von der kanadischen Gesundheitsbehörde eine Zulassung für eine Medikamentenkombination zur Behandlung einer Krebsart bei Erwachsenen erhalten hat.

Im SDax hatte Neuling Nagarro die Nase vorn mit plus 5,3 Prozent auf 139 Euro. Damit erreichte die Aktie des digitalen Produktentwicklers ein Rekordhoch.

