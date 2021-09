Dax startet mit Plus

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Anleger nutzten die niedrigen Kurse im frühen Handel zum Wiedereinstieg.

Nach dem Start kletterte der Dax in den ersten Minuten um 0,67 Prozent auf 15.350,46 Punkte. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex wegen zunehmender Zins- und Konjunktursorgen noch mehr als zwei Prozent eingebüßt.

Auch der MDax der mittelgroßen Börsenwerte machte am Mittwochmorgen einen Teil seiner Vortagesverluste wieder wett, er stieg zuletzt um 0,73 Prozent auf 34.754,29 Zähler. In Europa beruhigte sich die Lage ebenfalls: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone kletterte um 0,58 Prozent auf 4082,25 Punkte.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets hält die Zitterpartie an den Aktienmärkten noch längst nicht für ausgestanden. «Der Teufelskreis aus Lieferengpässen, steigenden Rohstoffpreisen, anziehender Inflation und steigenden Zinsen schlägt den Akteuren am Aktienmarkt derzeit gehörig auf den Magen», sagte er.

