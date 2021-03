Dax steigt dank starker Wall Street über 14 000 Punkte

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat die negative Stimmung aus der Vorwoche am Montag abgeschüttelt und ist mit klaren Gewinnen in den Monat März gestartet.

Dank der starken Wall Street schaffte es der Dax im späten Handel wieder über die Marke von 14.000 Punkten. Letztlich gewann der Leitindex 1,64 Prozent hinzu auf einen Stand von 14.012,82 Punkten, nur knapp unter seinem Tageshoch. In der Vorwoche hatte der Dax ein Minus von 1,5 Prozent verbucht, für den Februar aber ein Plus von 2,6 Prozent über die Ziellinie gebracht. Der MDax, der die mittelgroßen börsennotierten Unternehmen repräsentiert, rückte am Montag um 2,01 Prozent auf 31.900,95 Punkte vor.

