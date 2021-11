Dax und SDax auf Rekordhoch nach Fed-Beschlüssen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist gleich nach dem Börsenstart am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert. Die jüngsten Beschlüsse der US-Notenbank und die starken Vorgaben der New Yorker Börsen treiben an. Die Kursrally läuft, und die Berichtssaison steuert auf ihren Höhepunkt zu.

Nach der ersten Viertelstunde im Xetra-Handel gewann der deutsche Leitindex noch 0,51 Prozent auf 16.040,88 Punkte. Die bisherige Bestmarke aus dem August ist damit Geschichte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verbuchte ein Plus von 0,71 Prozent auf 35 801,22 Zähler, er ist von seinem Rekordhoch noch etwas entfernt. Anders der Nebenwerteindex, der wie der Dax am Donnerstag einen Höchststand erreichte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte derweil auf ein weiteres Hoch seit 2008 und legte zuletzt um 0,6 Prozent zu.

Die Fed beginnt wie erwartet mit dem Ausstieg aus ihren zur Konjunkturbelebung aufgelegten Wertpapierkäufen - dem sogenannten Tapering. Mit Zinsanhebungen will sich die Fed aber noch Zeit lassen. Den Inflationsanstieg bewerten die Währungshüter nach wie vor als übergangsweise Angelegenheit.

