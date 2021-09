Dax verliert mehr als zwei Prozent

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der positiven Reaktion auf die Bundestagswahl zu Wochenbeginn sind deutsche Aktien am Dienstag deutlich unter Druck geraten.

Der Leitindex Dax verlor 2,09 Prozent auf einen Stand von 15.248,56 Punkten. Damit ist ein Teil der Kursgewinne seit dem Mehrmonatstief in der Vorwoche wieder weg. Der MDax verlor 2,19 Prozent auf 34 502,31 Zähler. Im Verlauf stand der Index mit den mittelgroßen deutschen Werten erstmals seit zwei Monaten wieder kurz unter der Marke von 34.500 Punkten.

Als Grund für die Einbußen gilt eine Mischung aus Inflationsangst, drohender geldpolitischer Straffungen und einer ausgeprägten Schwäche bei den Corona-Gewinner-Aktien. Der Kursrutsch ging einher mit einem starken Renditeanstieg an den Anleihemärkten und mit einem Minus an den New Yorker Börsen, allen voran an der technologielastigen Nasdaq.

