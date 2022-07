Dax wegen Konjunktursorgen mit Verlust

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem schwachen Wochenauftakt haben Konjunktursorgen dem Dax am Dienstag weitere Verluste eingebrockt. Mit der Gaskrise in Europa, der Gefahr von Lockdowns in China und Lieferkettenproblemen bleiben die negativen Einflussfaktoren vielseitig.

In den ersten Handelsminuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,63 Prozent auf 12.751,60 Punkte nach unten, während der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen 0,84 Prozent auf 25.480,06 Punkte verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,66 Prozent auf 3448,91 Zähler.