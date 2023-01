Dax wegen US-Rezessionssorgen unter Druck

Frankfurt/Main (dpa) - Wieder erwachte Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten haben am Donnerstag Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Zur Mittagszeit fiel der deutsche Leitindex Dax bereits unter 15.000 Punkte und gab um 1,27 Prozent auf 14.989,02 Punkte nach. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,92 Prozent auf 28.266,04 Punkte abwärts.

Die Daten zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen in den USA vom Vortag hätten die Sorgen vor einer Schrumpfung der weltgrößten Volkswirtschaft zurückgebracht, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.