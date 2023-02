Dax weitet Tagesminus aus

Frankfurt/Main (dpa) - Neu entfachte Zinssorgen haben dem Dax am Montag einen schwachen Wochenstart beschert. Zudem machten einige Anleger nach dem starken Lauf der letzten Wochen erst einmal Kasse. Der deutsche Leitindex weitete seinen anfänglichen Verlust aus und notierte gegen Mittag 1,16 Prozent im Minus bei 15.296,52 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,73 Prozent auf 29 263,81 Punkte nach unten, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor 1,53 Prozent auf 4192,72 Zähler.

Am deutschen Markt stand nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Kupferkonzern Aurubis im Fokus, dessen Aktie am MDax-Ende 5,4 Prozent verlor. Angesichts höherer Preise für ihre Produkte sind die Hamburger nun optimistischer für das laufende Geschäftsjahr und sehen den operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende ihrer Zielspanne. Dieser war im abgelaufenen Quartal zwar zurückgegangen, lag aber immer noch klar über dem Wert von vor zwei Jahren sowie der durchschnittlichen Analystenschätzung.

Zuletzt noch um 2,5 Prozent nach unten ging es beim Indexnachbarn Carl Zeiss Meditec. Hier half eine bestätigte Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser, das gestrichene Kaufvotum der Privatbank Berenberg etwas abzufedern.

Abgestoßen wurden im Sog der Nasdaq zudem einige Technologie- und Internettitel: Nach einem guten Lauf in den vergangenen Wochen zählten der Online-Modehändler Zalando und der Chipkonzern Infineon mit Abschlägen von 4,5 und 2,9 Prozent zu den größten Dax-Verlierern. Ein ähnliches Bild zeigten im Nebenwerte-Index SDax der Onlinebroker Flatexdegiro und Shop Apotheke.

Dagegen ging der Aufwärtstrend beim SDax-Spitzenreiter Deutz weiter: Mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 5,325 Euro bauten die Aktien des Motorenherstellers ihren Gewinn im noch jungen Jahr auf über 30 Prozent aus.

Die Anteilsscheine von Bayer waren nach Anlaufschwierigkeiten ebenfalls gesucht: Sie gewannen als bester Wert im Dax ein Prozent. Einem Bericht des «Handelsblatt» zufolge schart der aktivistische Investor Bluebell Verbündete um sich, um seine Forderungen nach Veränderungen bei dem Pharma- und Agrarchemiekonzern durchzusetzen.