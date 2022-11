Dein Job nervt? So gelingt der Quereinstieg in eine neue Branche

Dein Job nervt Dich nur noch und Du würdest am liebsten nochmal ganz von vorne anfangen? Dafür brauchst du keine weitere Ausbildung sondern vor allem Selbstbewusstsein.

Erinnerst Du Dich noch daran, wie frei, unabhängig und erwachsen Du Dich mit 18 Jahren gefühlt hast. Als Du dachtest, Du wüsstest, wer Du bist und was Du willst? Heute ist Dir klar, wie unerfahren Du damals warst, schlechte Entscheidungen inklusive. Die blauen Haare sind inzwischen weg und das Lippenpiercing raus – aber mit der Entscheidung, welchen Beruf Du ergreifen möchtest, musst Du für die nächsten Jahrzehnte leben. Schließlich wollen die wenigsten mit Mitte 30 nochmal in die Berufsschule oder die Einführungsvorlesung zurück.

Die gute Nachricht: Das musst Du auch nicht. Denn die Arbeitswelt hat sich verändert und verlangt heute nach anderen Qualifikationen und mehr Flexibilität als früher. Genau das kannst Du Dir zunutze machen.

Möglichkeiten in vielen Branchen

Denn mit Ausnahme von reglementierten Berufen wie Arzt oder Rechtsanwalt hast Du in vielen Bereichen auch als fachfremde Person Chancen, erklärt Annika Meyn. Sie berät als „Berufsberaterin im Erwerbsleben“ bei der Agentur für Arbeit Menschen, die sich umorientieren möchten.

Zu Meyn kommen Menschen zwischen Anfang 20 und Anfang 60, die merken, dass sie beruflich falsch abgebogen sind und sich neu orientieren wollen oder müssen: vielleicht weil es in ihrer bisherigen Branche kaum Möglichkeiten gibt, ihre Profession nicht mehr gefragt ist oder der Job nicht mehr zu den Lebensumständen passt. „Menschen hören nicht auf, sich verändern zu wollen“, hat sie in den vergangenen Jahren gelernt.

Was der Begriff Quereinstieg meint – und was nicht

Ein Quereinstieg bedeutet dabei keineswegs eine „Verschlechterung“. In Stellenanzeigen werden zwar auch einfache Tätigkeiten wie Briefsortierer als „Quereinstieg“ bezeichnet. „In Anlerntätigkeiten von einem Quereinstieg zu sprechen, ist ein bisschen hochgegriffen“, erklärt die Beraterin. Da es für diese Tätigkeiten keine klassische Ausbildung gebe, könne auch nicht von einem Quereinstieg die Rede sein, hier würde der Begriff nur verwendet, weil er besser klingt als Anlerntätigkeit. Was Quereinstieg tatsächlich meint: „der Wechsel einer Person aus einer fremden Branche in ein neues Tätigkeitsfeld, ohne die sonst übliche Ausbildung oder das klassische Studium gemacht zu haben“, erklärt Meyn.

Ganz ohne irgendwelche Vorkenntnisse und Qualifikationen an die Tür bei Google, Meta oder der BASF zu klopfen und auf eine einflussreiche Position zu hoffen, wird natürlich nicht klappen. „Es kann schon mal sein, dass man eine Qualifikation in Form einer Weiterbildung erwirbt, die ein paar Monate dauert. Aber es ist eben nicht der klassische Weg über eine mehrjährige Ausbildung oder ein Studium.“

Alles steht und fällt mit Deiner Motivation

Die Menschen, die zu Annika Meyn kommen, wissen oft nicht genau, was sie machen wollen, sondern haben „das Bauchgefühl, dass man etwas verändern muss”, wie sie es beschreibt. Dann gilt es für Meyn, der Person zu helfen, ihre Stärken herauszufinden.

Das geht zum Beispiel mit diesen Methoden:

Wer schon weiß, in welche Branche er will, kann auf Portalen wie Xing oder Linkedin recherchieren, welche Qualifikationen Menschen im Traumjob mitbringen und sich vielleicht sogar Tipps von ihnen holen.

„Den Haushalt schmeißen“ zeugt von Managementkompetenzen

Manchen Menschen fällt es schwer, eigene Stärken zu erkennen und zu benennen. Dabei kann fast alles ein Softskill sein – wenn man es richtig vermarktet. So kann auch das Dasein als Elternteil mit einem Vollzeitjob von Fähigkeiten im Zeitmanagement zeugen, während ein Ehrenamt in einem Heim für geflüchtete Menschen interkulturelle Kompetenzen beweist. Das gilt auch für Hobbys: Ein Kunde von Meyn hat beispielsweise den Lockdown genutzt, um sich selbst für eine Karriere in der IT-Branche zu qualifizieren. Ein kluger Schachzug, schließlich ist die Branche aufgrund des Fachkräftemangels und den dynamischen Möglichkeiten für einen Quereinstieg prädestiniert.

Meyn rät allen auf Jobsuche, es mutig zu probieren – selbst wenn es auch mal ein paar Monate dauern kann.