Deutliche Gewinne im Dax zu Wochenbeginn

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist mit frischem Schwung in die neue Woche gestartet.

Angesichts eines Kurssprungs bei den Aktien des Chemiekonzerns BASF baute der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten seine moderaten Gewinne vom Freitag deutlich aus und stieg im frühen Handel um 1,38 Prozent auf 14.503,09 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne zog um 1,37 Prozent auf 31 599,00 Zähler an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ebenfalls kletterte um gut 1 Prozent nach oben.

Eines der größten Börsenthemen bleibt indes die Kriegslage in Osteuropa, im Weiteren ergänzt durch die sich verschärfende Corona-Lage in China - mit einem Lockdown unter anderem in Shanghai - und die Inflationsentwicklung als Treiber geldpolitischer Straffungen.