Ford stoppt Fiesta-Produktion in Köln bis Ende Oktober

Köln (dpa) - Der Autobauer Ford muss wegen Halbleiter-Engpässen den Produktionsstopp für das Modell Fiesta in seinem Kölner Werk verlängern. Ford müsse die Fertigung vorerst bis 31. Oktober aussetzen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Zuvor hatte RTLWest berichtet.

Die Verfügbarkeit von Halbleitern auf dem Weltmarkt bleibe auf absehbare Zeit sehr unbeständig. Deshalb gehe Ford davon aus, «dass es in absehbarer Zeit immer wieder zu Produktionsausfällen kommen kann», sagte der Sprecher. In der Kölner Fiesta-Produktion arbeiten rund 5000 Menschen, insgesamt sind in der Domstadt rund 15.000 Beschäftigte für Ford tätig.

Der Autobauer Opel hatte angekündigt, sein Werk in Eisenach wegen Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen von kommender Woche an vorerst bis zum Jahresende zu schießen. Betroffen sind nach Angaben eines Unternehmenssprecher 1300 Mitarbeiter.

