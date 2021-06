Klimaaktivisten gegen VW - An Bagger und Schienen angekettet

Wolfsburg (dpa) - Im Kampf um eine Mobilitäts- und Energiewende haben Klimaaktivisten sich an Bagger und Schienen beim Autobauer Volkswagen gekettet. Rund 40 Aktivisten der Gruppe «Runter vom Gas» sammelten sich am Freitagmorgen an einer Baustelle und einem Kraftwerk bei Volkswagen.

Nach eigenen Angaben seilten sich einige von ihnen mit Transparenten von Kohlebaggern ab. Eine Aktivistin sagte: «Wir rasen unaufhaltsam in die Klimakatastrophe. Seit Jahren ist klar, dass wir dringend eine Mobilitätswende brauchen.» Statt auf E-Autos zu setzen, forderte sie Lösungen wie einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, autofreie fahrradgerechte Städte und den Ausbau des Schienennetzes.

«Die Profite von Konzernen wie VW dürfen niemals mehr zählen als eine lebenswerte, klimagerechte Zukunft auf diesem Planeten. Dafür stehen wir heute ein», sagte die Aktivistin. Es sei geplant, die Aktion so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, erklärte ein Sprecher der Gruppe.

