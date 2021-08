Konjunkturdaten bremsen Dax aus

Frankfurt/Main (dpa) - Konjunkturdaten aus Asien und den USA haben am Montag etwas auf die Stimmung der Anleger auf dem deutschen Aktienmarkt gedrückt. Die Rekordfahrt des Dax wurde ausgebremst.

Der deutsche Leitindex schloss 0,32 Prozent tiefer auf 15.925,73 Punkten, nachdem er am Freitag erstmals die Marke von 16.000 Punkten geknackt hatte. Allerdings seien die Umsätze eher gering gewesen, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Bank Comdirect.

Der MDax verlor 0,54 Prozent auf 35.722,83 Punkte, und auch europaweit und in den USA wurden Verluste verbucht. Auslöser der Schwäche war Marktteilnehmern zufolge, dass sich in China der Einzelhandel und die Industrie im Juli schwächer als erwartet entwickelten. In den USA trübte sich im August die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York überraschend stark ein.

