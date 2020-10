Konjunkturhoffnungen stützen den Dax weiter

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag im Plus geschossen. Der Leitindex Dax schloss 0,67 Prozent höher bei 13.138,41 Punkten.

Die jüngsten Gewinne gehen in erster Linie auf Hoffnungen zurück, dass es in den USA in Kürze ein weiteres billionenschweres Corona-Konjunkturpaket geben wird. Größere Verhandlungsfortschritte zwischen Demokraten und Republikanern allerdings sind bisher ausgeblieben.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,55 Prozent auf 28.158,28 Zähler.

