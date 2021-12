Leichte Gewinne im Dax

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Handel am Dienstag freundlich begonnen. Der Dax legte in den ersten Minuten um 0,3 Prozent zu auf 15.670 Punkte.

Zum Wochenstart war der deutsche Leitindex bereits zeitweise bis auf 15.794 Punkte gestiegen, bevor die Anleger wieder mehr Aktien verkauften. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte trat am Dienstagmorgen mit 34.484 Punkten nahezu auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,6 Prozent auf 4207 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-374746/2