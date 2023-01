"Rama" ist Mogelpackung des Jahres 2022: Verbraucher stimmen für Streichfett ab

Weniger drin, gleiche Verpackung: Das Streichfett "Rama" wurde von Verbrauchern zur "Mogelpackung des Jahres 2022" gewählt. Bei der Abstimmung der Verbraucherzentrale Hamburg stimmten über 40 Prozent der Teilnehmer für das Produkt ab. Grund für den Negativ-Titel: Im Rama-Becher sind seit 2022 nur noch 400 statt 500 Gramm Streichfett enthalten. Der Preis bleibt gleich, womit das Produkt um 25 Prozent teurer wurde.

Teilnehmer-Zahl der Abstimmung verdoppelt

Ingesamt standen fünf Produkte zur Wahl. Auf dem 2. Platz landete mit 28,7 Prozent der abgegebenen Stimmen "Leerdammer". Auf Platz 3 der Wasserenthärter "Calgon" (11,3 %). Platz 4 geht an die Goldbären von Haribo (10,0 %), Platz 5 an die Chips von "Pringles". Insgesamt wurden bei der Wahl 34.293 Stimmen abgegeben. Laut Verbraucherzentrale Hamburg sind das mehr als doppelt so viele Stimmen wie im vergangenen Jahr.

Verbraucherschützer fordern Transparenz

Im Jahr 2022 haben die Verbraucherschützer nach eigenen Angaben so viele Beschwerden über Mogelpackungen erreicht wie noch nie. Allein von August bis Oktober seien mehr als 700 Beschwerden eingegangen. Die Verbraucherzentrale fordert bessere Regelungen, um Kunden vor solchen Tricks zu schützen. In Brasilien etwa müssen Hersteller mindestens sechs Monate lang gut sichtbar die alte und neue Inhaltsmenge eines Produktes angeben.