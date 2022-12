Verhaltener Start des Dax vor US-Inflationsdaten

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger halten sich am Dienstagmorgen vor Inflationszahlen aus den USA eher zurück. Börsianer sehen «die Ruhe vor dem Sturm», da die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreisdaten am Aktienmarkt für kräftigere Kursbewegungen sorgen könnten. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Teuerung gerechnet.

Der Dax folgte der guten Entwicklung an der Wall Street im frühen Handel nur bedingt mit einem Anstieg um 0,24 Prozent auf 14.341,50 Zähler. Damit bleibt der Leitindex in seiner Spanne zwischen 14.150 und knapp 14.600 Punkten, in der er seit rund einem Monat pendelt. Zudem bleibt er unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 14.386 Punkten verläuft. Der MDax legte am Dienstag 0,32 Prozent auf 25.568,13 Punkte zu, während sich der EuroStoxx 50 auch freundlich zeigte.

«Die kommenden Tage sind richtungsweisend», sagte der Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. «Inflationsdaten und Zinserhöhungen könnten darüber entscheiden, ob die Jahresendrally stattfinden wird oder nicht», fügte er an. Die Spannung an den Handelsplätzen sei förmlich zu spüren. Von der US-Notenbank Fed wird am Mittwoch mit 0,50 Prozentpunkten eine etwas kleinere Zinserhöhung als zuletzt erwartet.