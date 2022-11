Warum Rechnungskäufe über Klarna schlecht für Dein Schufa-Scoring sein können

Klarna und andere Zahlungsanbieter ermöglichen Online-Shopping auf Pump. Doch der Kauf auf Rechnung kann Dir schnell Deinen Schufa-Score versauen.

„Buy Now, pay later“ gilt online als vermeintlich sichere Bezahloption. Wenige Klicks reichen und die Zahlung ist auf später verschoben. Beliebte Dienstleister wie etwa das schwedische Unternehmen Klarna bieten so Kauf auf Rechnung an. Doch was so bequem klingt, kann schnell negative Auswirkungen auf das eigene Leben haben – denn der Rechnungskauf kann schnell Deinen Schufa-Score versauen.

Wie Dein Schufa-Score in den Keller rutscht

„Effektiv schließt Du jedes Mal, wenn Du etwas nicht sofort bezahlst, einen Kleinkredit mit Klarna ab“, heißt es laut einem Bericht des SWR. Und das sogar, wenn Kunden ihre Rechnung fristgerecht bezahlen. Wenn Du bei Klarna etwas auf Rechnung oder per Ratenzahlung kaufst, nimmst Du bei dem Unternehmen einen Kredit auf. Im Falle von Klarna wird das über eine eigene Bank abgewickelt. Und daher fordert der schwedische Zahlungsanbieter bei der Schufa eine Bonitätsprüfung an, die Deine Kreditwürdigkeit prüfen soll.

Eine Bonitätsprüfung kann sich wiederum negativ auf den Schufa-Score auswirken. Denn jede Anfrage senkt den Wert und führt schlussendlich dazu, dass die Bonität niedriger wird – so kann es passieren, dass Verbraucher ohne ersichtlichen Grund in die Kreditunwürdigkeit rutschen.

Laut Klara soll mit der Bonitätsprüfung verhindert werden, dass Kunden in die Schuldenfalle gelangen: „Als verantwortungsvoller Kreditgeber wollen wir unseren Kunden helfen, die richtigen finanziellen Entscheidungen für ihre jeweiligen Lebensumstände zu treffen“, so das Unternehmen. „Wenn du über 18 Jahre alt bist und Klarna am Check-out eines Händlers nutzen möchtest, führen wir jedes Mal eine Prüfung der Kreditwürdigkeit durch, um sicherzustellen, dass wir nur denjenigen einen Kredit gewähren, die uns das Geld auch zurückzahlen können“, heißt es auf der Website.

Wann wird Deine Bonität gecheckt?

Eine Bonitätsprüfung, die sich auf Deine Kreditwürdigkeit auswirken kann, wird laut Klarna in drei Fällen durchgeführt: „Wenn Du beim Einkauf die Zahlungsoption ‚Rechnung‘ oder ‚Bezahle in 3 Raten‘ auswählst, Du Dich für eine sofortige Zahlung per mit Lastschrift entscheidest oder eine Klarna Card beantragst, oder Du Dich für eine ‚Klarna Finanzierung‘ entscheidest.“

Täglich gehen den Angaben zufolge im Schnitt mehr als 300.000 Bonitätsanfragen bei der Schufa ein. Daten über Kredite, Verträge und die Zahlungsmoral von Menschen erhält die Schufa von Vertragspartnern wie Banken, Online-Händlern oder Leasing-Anbietern. Informationen bezieht sie zudem aus öffentlichen Registern wie Schuldnerverzeichnissen. Weitere Infos werden von Unternehmen übermittelt, die der Schufa angeschlossen sind.