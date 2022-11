Weshalb Ihr Arbeitgeber Ihnen nicht die 3000 Euro Inflationsprämie zahlt

Seit Ende Oktober können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mit einer steuer- und abgabefreien Inflationsprämie in Höhe von bis 3000 Euro unterstützen. Viele Unternehmen haben das Angebot allerdings noch nicht angenommen und werden dies wahrscheinlich auch nicht tun. Woran es liegen könnte, wenn auch Ihr Arbeitgeber die Inflationsprämie nicht zahlt.

Nur wenige Unternehmen zahlen die Inflationsprämie

Schon kurz nach der Ankündigung der Bundesregierung hatte der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor zu hohen Erwartungen an die Prämie gewarnt. „Viele Unternehmen würden ihren Mitarbeitern sicherlich eine Einmalzahlung - egal in welcher Höhe - ermöglichen, aber sie können es nicht, weil die massiv gestiegenen Energiekosten ihnen jede Luft zum Atmen nehmen.“

Bis jetzt haben tatsächlich noch nicht viele Unternehmen den Bonus ausgezahlt. Verdi Sprecher Jan Jurczyk erklärte „Business Insider“, dass „wir sagen können, dass es bisher keine Welle an Arbeitgebern gab, die ihren Beschäftigten eine Inflationsprämie zahlen wollen.“ Weiter erzählt er, dass „wir auf Bundesebene kein Verzeichnis möglicher Ankündigungen von Unternehmen über Prämienzahlungen führen.“

Grund für die niedrige Anzahl an Unternehmen ist, dass die Auszahlung nicht verpflichtend ist und das Geld nicht von dem Bund bereitgestellt wird, sondern vom Unternehmen selbst kommen müsste. Ihr Arbeitgeber kann also freiwillig entscheiden, ob er die Inflationsprämie zahlt oder nicht.

Arbeitgeber klagen über wirtschaftliche Situation

Nicht nur Privatpersonen sind von der Inflation und den steigenden Preisen betroffen, sondern auch Unternehmen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) betont gegenüber dem „Business Insider“, die Leistung der Handelsunternehmen während der Pandemie. Außerdem seien Unternehmen von der Pandemie „nach wie vor völlig ausgezehrt.“ Es sei daher mehr als nachvollziehbar, wenn diese bedrängten Handelsunternehmen (…) auf Sicht fahren und zusätzliche Kostensteigerungen durch On-top-Zahlungen an ihre Beschäftigten tunlichst vermeiden.“

Viele Arbeitgeber argumentieren also, nicht genügend Umsatz zu machen, um einen Bonus auszuzahlen und Arbeitnehmer haben nicht das Recht, den Bonus einzuklagen. „Einen direkten gesetzlichen Anspruch gibt es nicht“, erklärt der Rechtsanwalt Arndt Kempgens im Interview mit RTL, „es ist eine freiwillige Leistung.“

Inflationsprämie in Tarifverhandlungen besprochen

Hauptgeschäftsführerin Sabine Sabet von dem Arbeitgeberverband Nahrung und Genuss (ANG) erklärt, dass 47 Prozent der Unternehmen insolvenzgefährdet seien. Deshalb seien außertarifliche Prämienzahlungen nicht möglich, so Sabet.

Einige „Unternehmen, die sich das leisten können, nehmen das mit in die Tarifverhandlung“, erklärt Sabet. So haben beispielsweise eigene Zigarettenkonzerne mit den Gewerkschaften eine Lohnerhöhung und eine teilweise Auszahlung der Inflationsprämie ausgemacht. Doch nicht alle Unternehmen können eine Lohnerhöhung versprechen, heißt es von dem Arbeitgeberverband. „Die Gewerkschaften haben sich die Prämie womöglich als Zusatz vorgestellt“, so Sabet. „Vielmehr ist sie aber eine Alternative zur Lohnerhöhung.“