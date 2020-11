Wissen, was der Fuß braucht! Bei Aspacher und Klotzbücher den optimalen Schuh finden

Was bringt ein schöner Schuh, wenn man darin nicht richtig laufen kann? Nicht viel, finden die drei geschäftsführenden Brüder Klotzbücher. Deshalb wird bei Aspacher und Klotzbücher erst der Fuß eines Kunden betrachtet, bevor es an die Auswahl eines Schuhs geht. „Bei uns wird nach Funktion beraten“, sagt Michael Klotzbücher. Dies sei die Besonderheit in dem Familienunternehmen, das sich schon seit 160 Jahren „Aktiv für Ihre Gesundheit“ einsetzt.

Beratung wie für einen Profisportler

Am Anfang einer Beratung durch die Experten in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik steht besonders im Sportschuh-Bereich meist eine professionelle Bewegungsanalyse, um herauszufinden, ob und wo der Fuß wegknickt und gestützt werden muss. Denn nicht für alle Personen eignet sich ein „Neutralschuh“, weiß der Orthopädie-Technikmeister, doch die Sportschuhindustrie bietet auch Modelle für die unterschiedlichen Fußtypen an.

Auf den gut 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche finden sich für jeden Typ verschiedene, modische Modelle zur Auswahl. Diese können dann auch gleich in der „Erlebniswelt“ vor Ort getestet werden. Für seine gelungene Raumgestaltung hat Aspacher und Klotzbücher 2016 übrigens den Leonardo Award, den deutschlandweiten Branchen Oscar bekommen.

Gesunde Schuhe für jedermann

Aber nicht nur Hobby- und Spitzensportler kommen bei Aspacher und Klotzbücher in den Genuss einer ausgezeichneten Beratung. Auch was die modischen und bequemen Alltagsschuhe im großen Sortiment angeht, sind die Mitarbeiter bestens geschult. Alle Schuhe haben gemeinsam, dass sie herausnehmbare Einlagen haben, so dass sie durch orthopädische Einlagen ersetzt werden können.

Diese werden bei Bedarf in der hauseigenen Meisterwerkstatt gefertigt, ebenso wie andere orthopädische Produkte wie Maßschuhe oder Prothesen. Auch Produkte eines Sanitätshauses und der Rehatechnik bietet das Unternehmen bewusst an, so Klotzbücher. „Wir haben unsere Visionen umgesetzt, haben uns breit aufgestellt, sind weg vom reinen Rezeptgeschäft und sind so unter den orthopädietechnischen Betrieben zu einem Vorzeigeunternehmen geworden.“

