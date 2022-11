Forscher warnen: So erhöht eine erneute Corona-Infektion das Sterberisiko

Viele Corona-Regeln sind zuletzt gefallen oder sollen zeitnah nicht mehr gelten. Eine Forschergruppe aus den USA warnt nun nach den Ergebnissen aus ihrer aktuellen Studie eindringlich davor, das Coronavirus nicht mehr ernst zu nehmen.

Forscher der Washington University School of Medicine in St. Louis haben in einer aktuelle Studie Ergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass wiederholte Corona-Reinfektionen ein erhebliches Risiko für die Gesundheit mit sich bringen. Viele mehrfach geimpfte oder bereits genesene Bürger hatten bisher gehofft, dass sie nach Impfung oder einer Infektion nun besser und langfristiger geschützt seien. Die Forschungsergebnisse aus den USA zeigen etwas anderes.

Für ihre Studie analysierte das Forscherteam um Epidemiologe Ziyad Al-Aly eine Gesundheitsdatenbank des US-Kriegsveteranen-Ministeriums. Insgesamt wurden dabei rund 5,8 Millionen medizinische Akten untersucht. Darunter waren Patienten verschiedenen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher Herkunft. Die Kontrollgruppe bildeten 5,3 Millionen Personen, die im Zeitraum vom 1. März bis 16. April 2022 nicht positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Studie berücksichtigte COVID-19-Varianten wie Delta, Omicron und BA.5.

Die eigentliche Gruppe, um die es hauptsächlich in der Studie ging, waren 443.000 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten und auch 41.000 Personen, bei denen zwei bis vier Infektionen registriert worden waren.

Die Studie zeigt, dass das gesundheitliche Risiko mit jeder weiteren Corona-Infektion zu steigen scheint. „Das bedeutet, dass es besser ist, eine dritte zu vermeiden, selbst wenn Sie zwei Infektionen hatten“, sagt der klinische Epidemiologe Ziyad Al-Aly, ein Mitautor der Studie in einer Pressemitteilung.

Erhebliche gesundheitliche Auswirkungen

Bei einer dritten Infektion sei es sehr ratsam, keine vierte Infektion mit dem Coronavirus folgen zu lassen, so der Epidemiologe Al-Aly. Das Risiko für ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen steige nach Mehrfachinfektionen an und auch das Sterberisiko erhöhe sich. Unter den gesundheitlichen Folgen sind laut der Studie Probleme mit Lunge, Herz, Gehirn und Blut. Weitere Folgen können Diabetes und Nierenerkrankungen sein. Die Mehrfach-Infektionen können auch Auswirkungen auf das Muskel-Skelett-System oder das Magen-Darm-System haben – bis hin zur Krankenhauseinweisung und zum Tod.

Der US-Epidemiologe empfiehlt der Bevölkerung alles zu tun, um wiederholte Infektionen zu verhindern, indem sie beispielsweise Auffrischungsimpfungen wahrnehmen und vor allem zu Hause bleiben, wenn sie krank sind. Auch eine Grippeimpfung sei gerade in Pandemie-Zeiten wichtig.

Die Ergebnisse der Studie besagen letztendlich, dass Menschen mit einer Corona-Reinfektion ein doppelt so hohes Sterberisiko und eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit für einen Krankenhausaufenthalt haben wie Personen ohne Reinfektion.