Nobelpreisträger in Chemie werden bekanntgegeben

Stockholm (dpa) - Nach den Auszeichnungen in Medizin und Physik werden am Mittwoch die Preisträger in der dritten wissenschaftlichen Nobelpreis-Kategorie verkündet. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm wird frühestens um 11.45 Uhr bekanntgeben, wem sie in diesem Jahr den Chemie-Nobelpreis verleiht.

Im vergangenen Jahr war der Nobelpreis in dieser Kategorie an den deutschen Chemiker Benjamin List und den gebürtigen Briten David MacMillan gegangen. Sie wurden damals für die Entwicklung einer raffinierten Methode zur Beschleunigung chemischer Reaktionen geehrt. List ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, MacMillan lehrt an der US-Universität Princeton.

Wie im Vorjahr sind die Nobelpreise erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen (knapp 920 000 Euro) pro Kategorie dotiert. Die wissenschaftlichen Auszeichnungen gehen dabei häufig an mehrere Preisträger gleichzeitig, die zum Beispiel zum selben Thema geforscht haben - sie teilen sich das Preisgeld dann. Verliehen werden die prestigeträchtigen Nobelmedaillen und -diplome traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896).

Bislang sind die diesjährigen Nobelpreisträger in zwei Kategorien verkündet worden. Am Montag war dem in Leipzig arbeitenden Evolutionsforscher Svante Pääbo der Medizin-Nobelpreis zugesprochen worden. Der Schwede wird damit für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution mit der renommierten Auszeichnung geehrt. Am Dienstag folgte dann der Physik-Nobelpreis an den Franzosen Alain Aspect, den US-Amerikaner John Clauser und den Österreicher Anton Zeilinger, die damit für ihre wegweisenden Arbeiten auf dem Gebiet der Quantenforschung ausgezeichnet werden.

Nach dem Preis in Chemie ist zunächst Halbzeit bei den diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben. Am Donnerstag folgt der Preis in Literatur, am Freitag dann der Friedensnobelpreis, der als einziges nicht in Stockholm, sondern in Oslo vergeben wird. Zum Abschluss werden am kommenden Montag dann die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Der Preis wurde nicht von Nobel, sondern von der Schwedischen Reichsbank gestiftet.