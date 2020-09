Wohnmarktbericht 2020 schafft Überblick

Die Volksbank Stuttgart Immobilien GmbH erstellt jährlich auf Basis der Auswertungen des iib Dr. Hettenbach Institut in Schwetzingen einen Wohnmarktbericht. Eine Ausgabe für Stuttgart und eine für den Rems-Murr Kreis. In den Berichten werden aktuelle Preise für Häuser und Eigentumswohnungen im Jahresvergleich dargestellt. Man kann sehen, zu welchen Kaufpreisen Bestandsimmobilien verschiedener Art in den einzelnen Gebieten und Lagen angeboten wurden. Hier finden Eigentümer auch Anhaltspunkte für ihre Immobilie. Käufer hingegen können ermitteln, wo es Immobilien zu moderaten Preisen gibt. Der Bericht analysiert nicht nur den Immobilienmarkt, er porträtiert auch die 31 Kommunen im Rems-Murr Kreis bzw. die 23 Stadtbezirke in Stuttgart sowie die 4 Umlandgemeinden. Angebot und Nachfrage in den einzelnen Segmenten werden aufgelistet und analysiert. So wird auch untersucht in welchen Gemeinden und Teilorten es sich als Familie, Jugendlicher, als Senior oder als Freizeit- und Sportliebhaber am besten leben lässt und welche Infrastruktur gegeben ist.

Der Wohnmarktbericht 2020 kann im Internet heruntergeladen werden:

www.volksbank-stuttgart.de/immobilien/wohnmarktberichte.html