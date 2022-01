Wolfsburger Talfahrt hält an: Niederlage in Bochum

Bochum (dpa) - Neues Jahr, alte Probleme - der VfL Wolfsburg hat seine Talfahrt auch zum Start in die Rückrunde fortgesetzt. Beim 0:1 (0:0) in Bochum musste das Team von Trainer Florian Kohfeldt die bereits sechste Bundesliga-Niederlage in Serie hinnehmen.

Wolfsburg liegt damit nur noch zwei Punkte vom Relegationsrang 16 entfernt. Im leeren Vonovia Ruhrstadion bescherte der Bochumer Torschütze Milos Pantovic (65. Minute) dem einstigen Champions-League-Teilnehmer aus Wolfsburg am Sonntag einen Vereins-Negativrekord. Die bisherige Marke aus dem Jahr 2004 lag bei fünf Niederlagen nacheinander.

Dagegen profitierten die Gastgeber auch ohne die Unterstützung ihrer Fans von ihrer Heimstärke. Dank des bereits fünften Erfolges im eigenen Stadion kletterte der Aufsteiger auf Rang elf.

Bochum startet beherzt

Trotz der guten Vorsätze der Wolfsburger, es besser zu machen als am Ende der Hinrunde, erwischte der VfL Bochum den besseren Start. Nur die beherzte Rettungsaktion von John Anthony Brooks bei einem Schuss von Takuma Asano (3.) verhinderte den frühen Rückstand der Norddeutschen.

Das Team von Bochums Fußball-Lehrer Thomas Reis, der von 2016 bis 2019 U19-Coach bei den «Wölfen» war, blieb auch in den folgenden Minuten mit viel Laufarbeit und beherzter Zweikampfführung am Drücker. Wirklich zwingende Chancen erspielte sich der Revierclub dabei jedoch zunächst nicht mehr. Erst bei einem Schuss von Danilo Soares von der Strafraumgrenze in der 21. Minute war wieder Torgefahr erkennbar.

Die Wolfsburger benötigten noch länger, um auch im Spiel nach vorn Akzente zu setzen. Erstmals vielversprechend näherten sie sich dem gegnerischen Tor in der 26. Minute an, als der leicht abgefälschte Fernschuss von Ridle Baku nur knapp vorbeiging. Zur Steigerung des bis dahin bescheidenen Unterhaltungswertes der Partie trug das jedoch auch nicht bei.

Pantovic trifft per Kopf

Ähnlich trist ging es bis zur Pause weiter. Beide Teams leisteten sich zu viele Fehlpässe, scheuten das Risiko und blieben im Angriff bedenklich harmlos.

Auch nach Wiederanpfiff erwischten die Bochumer den besseren Start und verpassten bei einem zu schwachen Kopfball von Anthony Losilla (48.) in die Arme von Keeper Koen Casteels das mögliche 1:0. Nur fünf Minuten später näherten sich auch die Wolfsburger bei einem Volleyschuss von Baku einem Treffer an.

Immerhin erhöhten nun beide Teams das Tempo. Das machte sich für die Bochumer schnell bezahlt. Nach Flanke von Gerrit Holtmann war Milos Pantovic per Kopf zu Stelle und brachte den Revierclub aus kurzer Distanz in Führung. Wolfsburg drängte danach auf den Ausgleich, blieb dabei aber ohne Erfolg.

