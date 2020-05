Yvonne Weirauch (Jahrgang 1980) ist in Remshalden aufgewachsen und ist immer noch dort beheimatet. Seit 2. Januar 2020 ist die Redakteurin Blattmacherin in der Schorndorfer Lokalredaktion. Beim ZVW ist sie „groß geworden“: Alles fing mit der nicht-jugendfrei-Seite 1996 an. Ein Jahr später hat sie als freie Mitarbeiterin beim ZVW und als Vertretung der Redaktionssekretärin in Schorndorf mitgewirkt. Nach dem Studium (Germanistik, Linguistik, Sozialpädagogik) hat sie ihr Volontariat bei der Cannstatter Zeitung angetreten, und war dann sowohl dort, wie auch bei der Esslinger Zeitung als Redakteurin tätig. Von 2012 bis Ende 2019 arbeitete sie als Redakteurin und Blattmacherin bei der Backnanger Kreiszeitung.