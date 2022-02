Ingo Sombrutzki

Zeitungspate für die Rainbrunnenschule Schorndorf

„Allgemeinbildung und einen weiten Horizont brauchen auch Schüler in einer immer komplexer werdenden Welt. Das gilt auch für unsere eigenen Auszubildenden. Nur wer nach rechts und links schaut, kann ein Interesse dafür entwickeln, was die Nachbarn machen, was in den Nachbarkommunen läuft und was in der Welt passiert. Als Agentur bringen wir frische Ideen in die Kommunikation und Werbung von Firmen. Für diese gewisse Prise Kreativität und den Schuss Außergewöhnliches ist es wichtig, immer wieder „über den Tellerrand hinauszuschauen.“

www.dogma.info

www.gms-rb.edupage.org