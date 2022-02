Micha Kleinschmidt

Zeitungspate der Gottlieb-Daimler-Realschule Schorndorf

Wir sind seit vielen Jahren Bildungspartner der GDRS im Rahmen von Berufsorientierung Realschule, BORS. Dabei bieten wir zum Beispiel Bewerbertrainings und Praktikumsplätze bei uns an. Ich war selbst einmal Schüler an der GDRS und denke gerne an die Zeit zurück. Ich schätze den regelmäßigen Austausch und den Zugang zu potentiellen Fachkräften von morgen. Indem wir die Zeitung spendieren, möchten wir etwas zurückgeben und bei jungen Menschen ein Bewusstsein schaffen, was auf die Pflege zukommt, weil jeder einmal betroffen sein kann.“

www.ksp-pflege.de

www.gdrs-schorndorf.net