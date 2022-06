Zukünftige Häuslebauer aufgepasst! Jubiläum und Tag der offenen Tür bei der Hausausstellung Fellbach

Die Ausstellung Eigenheim & Garten in Fellbach feiert Geburtstag: Am Sonntag, 3. Juli, lädt die große Leistungsschau Häuslebauer in Spe ein, das 50-jährige Jubiläum bei einem Tag der offenen Tür mitzufeiern! Große und kleine Gäste erwartet von 11 bis 18 Uhr ein buntes Programm bei freiem Eintritt.

Für den großen und kleinen Hunger steht ein Foodtruck auf dem Festgelände bereit. Kinder können Insektenhotels bauen, in der Malecke kreativ werden oder sich schminken lassen. Für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgen Alexander Wernick und seine Band Maximum Live.

Individuelle Traumhäuser für jeden Geschmack

Bei 55 Musterhäusern, die eine unglaublich große Bandbreite moderner Architektur widerspiegeln, lohnt es sich für angehende Bauherren auf jeden Fall, mit eigenen Augen zu sehen, was Fertighäuser zu echten Vorreitern in der Baubranche macht: Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind keine leeren Worthülsen, sondern lassen sich konkret in den verschiedenen Musterhäusern erleben.

Der Trendbaustoff Holz zeigt, was eine zukunftssichere und nachhaltige Bauweise ausmacht. Auch die Bereiche smarte Technik und intelligente Heizsysteme bis hin zum Plusenergie-Haus werden in anschaulichen Beispielen präsentiert.

Erfolgsgeschichte

Seit ihrer Eröffnung 1971 strömten bereits über fünf Millionen Bauinteressierte nach Fellbach, um sich vor Ort über die neuesten Trends im Hausbau zu informieren. Und das Interesse ist ungebrochen. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst von der Vielfältigkeit moderner Fertighäuser!