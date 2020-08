ZVW-User wünschen sich Marc Oliver Kempf als VfB-Kapitän in der Bundesliga

Geht es nach unseren Leserinnen und Lesern, dann soll Marc Oliver Kempf die Mannschaft des VfB Stuttgart auch in der Bundesliga auf den Platz führen. In einem von unserer Redaktion organisierten Voting stimmten 29 Prozent für den Innenverteidiger der Schwaben, der die Kapitänsbinde schon im Vorjahr am Arm trug.

Nach einer Schulterverletzung befindet er sich aktuell noch im Aufbautraining. Im Trainingslager in Kitzbühel (22. bis 29. August) könnte der 25-Jährige allerdings wieder ins Mannschaftstrainings zurückkehren. Die zweitmeisten Stimmen entfielen auf den erfahrenen Mittelfeldspieler Gonzalo Castro (17,6 Prozent), dicht gefolgt von Torhüter Gregor Kobel (16,9 Prozent). Insgesamt haben sich 490 User an der Abstimmung beteiligt. Neuzugang Waldemar Anton (7,1 Prozent) teilt sich mit Daniel Didavi (ebenfalls 7,1 Prozent) den vierten Platz.

Die Kapitänsfrage beim Aufsteiger hat Trainer Pellegrino Matarazzo bislang noch nicht beantwortet. Im bisher einzigen Testspiel der Schwaben gegen den SV Sandhausen (6:1) durfte in der ersten Halbzeit Gonzalo Castro die Binde tragen, in Durchgang zwei führte Daniel Didavi das Team als Kapitän aufs Feld. Als einen Fingerzeig, in welche Richtung die Entscheidung gehen könnte, wollte Matarazzo diese Wahl allerdings nicht verstanden wissen.

Ob der Cheftrainer den Kapitän bestimmen wird oder ob die Mannschaft ihren Skipper wählen darf, steht ebenfalls noch nicht fest. „Ich habe das in meiner Laufbahn unterschiedlich gemacht“, sagt der Stuttgarter Coach.