Aalen/Schwäbisch Gmünd B29: Vollsperrung nach Unfall

Aufgrund eines Frontalzusammenstoßes musste die B29 am Montagnachmittag für etwa eine Stunde zwischen dem Verteiler-Ost sowie dem Verteiler Iggingen voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in der Folge bis ins Stadtgebiet zurück, sodass in diesem Zuge auch der Einhorntunnel in Fahrtrichtung Aalen ab 15.10 Uhr gesperrt werden musste.