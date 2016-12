Allmersbach Update Glätteunfall: Zwei Schwerverletzte

Aufgrund von Glätte kam es zu diesem schlimmen Unfall auf der Strecke Rettichkreisel und Allmersbach i.T. am Dienstag ( 06.12.2016 ). Foto: Benjamin Beytekin

Allmersbach. Am Rettichkreisel hat es am Dienstagabend einen Unfall gegeben. Zwei Personen wurden dabei nach ersten Informationen schwer verletzt.

Gegen 17.00 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Renault Clio die L 1080 von Rudersberg kommend in Fahrrichtung Allmersbach. In einer Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund überfrierender Nässe ins Schleudern. Kurz nach dem Kurvenende kam sie mit ihrem Pkw quer auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen stieß. kam. Die Frau wurde in ihren Pkw eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden.

Die Unfallverursacherin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der 52-jährige Fahrer des Passat wurde schwer verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11500 Euro.