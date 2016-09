Backnang Nach Unfall: Muss die Eisenbahnbrücke abgerissen werden?

Backnang.

Bis um 23 Uhr zogen sich die Bergungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke in Backnang hin. Am Nachmittag war auf der B14 auf Höhe der Erbstetter Straße ein Baggertransporter mit voller Geschwindigkeit gegen eine Eisenbahnbrücke gefahren und hängen geblieben. Bis auf weiteres bleibt der Bahnvehrkehr auf der Linie S4 zwischen Backnang und Burgstall eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet eingerichtet.