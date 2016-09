Backnang Update: Baggertransport bleibt an Eisenbahnbrücke hängen

Ein Baggertransport ist am Montag an einer Eisenbahnbrücke hängen geblieben. Foto: Benjamin Beytekin

Backnang.

Ein Baggertransport ist am Montagnachmittag an einer Eisenbahnbrücke hängen geblieben. Der Unfall ereignete sich auf der B14 auf Höhe der Erbstetter Straße. Derzeit (Stand 16.15 Uhr) ist die B 14 dort in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr nach Stuttgart wird an der Erbstetter Straße ausgeleitet, in der Gegenrichtung findet die Ausleitung an der Maubacher Straße statt. Der Verkehr wird durch Backnang geführt, wodurch es zu entsprechenden Behinderungen kommt.