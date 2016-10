Backnang Gartenlaube brennt nach Party nieder

Eine Gartenlaube brennt am morgen bis auf die Grundmauern nieder. Die B14 musste einseitig für die Löscharbeiten gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte die in Vollbrand stehende Gartenhütte rasch ablöschen. Verletzt wurde niemand. Foto: www.7aktuell.de/ Kevin Lermer

Backnang.

Nach einer Party ist am Dienstagmorgen einen Gartenlaube in Backnang niedergebrannt. Als Brandursache vermutet die Polizei, dass die Grillkohle unsachgemäß entsorgt worden waren. Das Feuer in der Hütte, die sich zwischen dem Bahnhof Backnang und der Anschlussstelle Backnang-Mitte befand, brach kurz nach 8 Uhr aus. Die B14 musste einseitig für die Löscharbeiten gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte die in Vollbrand stehende Gartenhütte rasch ablöschen. Die Freiwillige Feuerwehr Backnang war mit vier Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz. Verletzt wurde niemand.