Backnang Norbert Barthle: „Das Land ist jetzt am Zug“

Jahrzehntelang hat man im Raum Backnang auf die Kostenzusage des Bundes für den vierspurigen Ausbau der B 14 gewartet. Ein Jahr, nachdem Sie parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium geworden sind, hat es plötzlich geklappt. Gibt es da einen Zusammenhang?

Es wäre falsch, wenn ich sagen würde, ich hätte mich nicht speziell um die B 14 gekümmert, keine Frage. Es gibt zwei Zusammenhänge: erstens den sogenannten Investitionshochlauf im Bundesverkehrsministerium. Wir haben dadurch Mittel zur Verfügung, wie wir sie in den vergangenen Jahren nie hatten. Und zweitens haben wir geschaut, wo wir die Planung so weit voranbringen können, dass wir Baufreigaben erteilen können. Dass mein Minister Alexander Dobrindt dann bereit war, gleich die komplette B 14 zum Bau freizugeben, damit hätte aber selbst ich nicht unbedingt gerechnet.

Die Planer im Regierungspräsidium offenbar auch nicht. Jetzt zeigt sich, dass vieles noch längst nicht so genau geplant war, wie man eigentlich dachte.

Das Land sagt, der Investitionshochlauf sei überraschend gekommen. Ich finde das nicht ganz korrekt. Für uns im Bund stand zunächst ein ausgeglichener Haushalt im Vordergrund – das haben wir vor vier Jahren erreicht. Und schon damals haben wir gesagt: Wenn der Haushalt ausgeglichen ist, kommen die Investitionen in die Infrastruktur an die Reihe. Man wusste also schon vor vier Jahren, dass mehr Geld für die Infrastruktur zur Verfügung steht und man die Projekte entsprechend planen und bis zur Baureife vorbereiten muss. Das ist leider nicht so geschehen, wie wir uns das gewünscht hätten.

Können sich die Menschen in der Region trotzdem darauf verlassen, dass der vierspurige B-14-Ausbau zügig kommt, oder besteht die Gefahr, dass der Bund das Geld wieder abzieht, wenn es Verzögerungen gibt?

Das Geld wird dann zur Verfügung gestellt, wenn es vom Land abgerufen wird. Also ist das Land jetzt am Zug. Aber die Mittel sind zugesagt und es ist im Interesse der Bürger, dass die Projekte schnell realisiert werden. Dass nicht alles bis 2020 fertig sein kann, weiß auch jeder, aber Zielsetzung wäre schon, dass die Dinge so schnell wie möglich erledigt werden. Es ist nicht unser Interesse, dass wir Mittel nicht ausgeben können, doch das war in der Vergangenheit immer wieder der Fall. Auch im vergangenen Jahr sind aus dem Land Baden-Württemberg 25 Millionen Euro nicht verbaute Mittel an uns zurückgeflossen. Die gehen dann dorthin, wo gerade gebaut wird, ein Großteil fließt nach Bayern, denn dort haben sie viele fertige Planungen in der Schublade.